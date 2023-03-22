Боксёр из Бурятии стал лучшим на «Бахтинском» турнире

Радна Цыбиков победил в весовой категории до 63,5 кг



С 14 по 18 марта в Чите прошёл VI всероссийский турнир по боксу класса «А» на призы мастера спорта России международного класса, экс-чемпиона мира среди боксёров-профессионалов Александра Бахтина. В соревнованиях приняли участие более 110 боксёров из 24 регионов России.



Чемпионом в весовой категории до 63,5 кг стал боксёр из Бурятии Радна Цыбиков. Спортсмен республиканской спортивной школы олимпийского резерва тренируется под руководством тренера Доржо Галсанова. Радна также победил в номинации «Лучший боксёр».



Кроме этого, с 16 по 18 марта в Чите также межрегиональные соревнования по художественной гимнастике «Мой Восход». Спортсменки республиканской спортивной школы олимпийского резерва заняли первое место на турнире. Об этом сообщает пресс-служба спортшколы.

