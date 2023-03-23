Соревнования состоятся на Верхней Берёзовке
20 мая в Улан-Удэ пройдут всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2023». Фестиваль спорта проведут на Верхней Берёзовке, в спортивно оздоровительном комплексе «Зорька».
Напомним, что 2 апреля состоится первый этап кубка Бурятии по спортивному ориентированию летнего сезона 2023 – открытое первенство МО «Кяхтинский район». Спортсмены посоревнуются в дисциплине «кросс-классика».
Парад открытия начнётся в 12:30. Старт соревнований будет дан в 13:00.
Первенство пройдёт в местности «Падь Чувочья». Проезд от Улан-Удэ на юг по автомобильной дороге федерального значения А340 (старое название А 165) Улан-Удэ — Кяхта, отворот на восток между 201 и 202 км, не доезжая 5 км до поста проверки документов на въезде в г. Кяхта. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
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В Улан-Удэ определились с местом проведения «Российского Азимута»
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