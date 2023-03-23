23 марта

22 марта

Популярное

В Улан-Удэ определились с местом проведения «Российского Азимута»

В Улан-Удэ определились с местом проведения «Российского Азимута»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования состоятся на Верхней Берёзовке

20 мая в Улан-Удэ пройдут всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2023». Фестиваль спорта проведут на Верхней Берёзовке, в спортивно оздоровительном комплексе «Зорька».

Напомним, что 2 апреля состоится первый этап кубка Бурятии по спортивному ориентированию летнего сезона 2023 – открытое первенство МО «Кяхтинский район». Спортсмены посоревнуются в дисциплине «кросс-классика».

Парад открытия начнётся в 12:30. Старт соревнований будет дан в 13:00.

Первенство пройдёт в местности «Падь Чувочья». Проезд от Улан-Удэ на юг по автомобильной дороге федерального значения А340 (старое название А 165) Улан-Удэ — Кяхта, отворот на восток между 201 и 202 км, не доезжая 5 км до поста проверки документов на въезде в г. Кяхта. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

Возрастное ограничение: 0+.
спортивное ориентирование кубок Бурятии Бурятия спорт первенство всероссийские соревнования Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии посчитали диких кабанов
В Бурятии посчитали диких кабанов
Общество, 23.03.2023
Общая протяжённость маршрутов составила более 1000 км
В Бурятии осуждённым помогли в поиске работы
В Бурятии осуждённым помогли в поиске работы
Общество, 23.03.2023
В мероприятии участвовали около 30 осуждённых
В Улан-Удэ определились с местом проведения «Российского Азимута»
В Улан-Удэ определились с местом проведения «Российского Азимута»
Общество, 23.03.2023
Соревнования состоятся на Верхней Берёзовке
В оставшемся без нормальных дорог микрорайоне Улан-Удэ выявили захват земель
В оставшемся без нормальных дорог микрорайоне Улан-Удэ выявили захват земель
Общество, 23.03.2023
Общественники обвинили городских чиновников в бездействии
Возле будущей круговой развязки в Улан-Удэ вырубили деревья
Возле будущей круговой развязки в Улан-Удэ вырубили деревья
Общество, 23.03.2023
Сейчас там вовсю готовятся к масштабному переустройству сетей
Забайкальских курильщиков ещё сильнее ограничили в правах
Забайкальских курильщиков ещё сильнее ограничили в правах
Общество, 23.03.2023

Теперь им запрещено курить в парка и на остановках

В сотых кварталах Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
В сотых кварталах Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
Общество, 23.03.2023
Отлавливать бродячих животных там будут весь день
Уроженец Бурятии в 63 года отправился добровольцем на СВО
Уроженец Бурятии в 63 года отправился добровольцем на СВО
Общество, 23.03.2023
Мужчина решился на этот поступок после гибели односельчанина
В Улан-Удэ покажут фильм о старообрядцах «Тарбагатай. Дорогами любви»
В Улан-Удэ покажут фильм о старообрядцах «Тарбагатай. Дорогами любви»
Общество, 22.03.2023
Фильм снят по мотивам семейной саги Ольги Шейпак «Тарбагатай»
В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом врач назвала главные условия заражения
В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом врач назвала главные условия заражения
Общество, 22.03.2023
При единичном контакте с больным туберкулёзом не заболевают
В Бурятии резко «скакнула» заболеваемость коронавирусом
В Бурятии резко «скакнула» заболеваемость коронавирусом
Общество, 22.03.2023
За последние сутки она увеличилась втрое

В Улан-Удэ школьников сводили на экскурсию в пожарную часть
В Улан-Удэ школьников сводили на экскурсию в пожарную часть
Общество, 22.03.2023
Сотрудники МЧС показали пожарную технику и провели лекцию о правилах безопасности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^