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Забайкальских курильщиков ещё сильнее ограничили в правах

Забайкальских курильщиков ещё сильнее ограничили в правах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Теперь им запрещено курить в парка и на остановках

В Забайкальском крае узаконены дополнительные ограничения для курильщиков табака и потребителей никотина, предложенные краевой прокуратурой. На сессии Законодательного собрания законопроекты надзорного органа 22 марта приняты в окончательном чтении. 

Курить будет запрещено:

- на остановках общественного транспорта и 15-метровой зоне вокруг них;

- территориях парков, скверов, набережных (за исключением специально выделенных мест);

- на парковках, в местах проведения массовых мероприятий на открытом воздухе;

- в общежитиях и крытых пешеходных переходах;

- в радиусе 15 метров от входа в подъезды многоквартирных домов, в торговые объекты и организации общепита.

За нарушение ограничений жителям Забайкальского края грозит предупреждение или штраф от 500 рублей до тысячи. За повторное нарушение - до 2,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба парламента.

Правом составления административных протоколов будут наделены органы местного самоуправления, а полномочиями по их рассмотрению - мировые судьи.
законы курение

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