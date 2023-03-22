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Для жителей Бурятии устроят вебинар по единому налоговому счёту

Для жителей Бурятии устроят вебинар по единому налоговому счёту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На нём рассмотрят типовые ошибки плательщиков и порядок резервирования сумм

23 марта в 15:00 управление Федеральной налоговой службы по Бурятии проведёт для налогоплательщиков очередной методологический вебинар по единому налоговому счету.

Обучающие вебинары ведутся с 6 марта и продлятся до конца месяца. Они проводятся в помощь предпринимателям и организациям, у которых возникли сложности после перехода на единый налоговый счет.

В программе вебинара:

- Порядок резервирования сумм;
- Типичные ошибки, допускаемые плательщиками СВ (налоговыми агентами) при заполнении уведомлений по НДФЛ и СВ;
- Ответы на вопросы от участников вебинара от 21.03.2023.

Ссылка для подключения слушателей https://events.webinar.ru/5278533/760840398

Налогоплательщики могут заранее направлять вопросы на электронный адрес: [email protected]

налоговая служба

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