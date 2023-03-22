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В Улан-Удэ стартует лекторий и практикум по тибетской медицине

В Улан-Удэ стартует лекторий и практикум по тибетской медицине
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мероприятия нацелены на популяризацию тибетской медицины в республике

В национальной библиотеке Бурятии и учреждениях здравоохранения Улан-Удэ открываются лекторий и практикум по тибетской медицине для медработников, психологов, специалистов индустрии красоты и здоровья, а также для всех интересующихся тибетской медициной.

24 марта в центре деловых встреч и переговоров нацбиблиотеки состоится публичная лекция Елены Ширшовой, преподавателя международной академии традиционной тибетской медицины (МАТТМ) на тему «Тибетская медицина: традиции и современность». Лекция даст ответы на ряд вопросов о тибетской медицине, а также включит в себя обзор рынка в этой сфере по ряду направлений.

Кроме этого, Тамара Асеева, доктор фармакологических наук, профессор (г. Улан-Удэ) прочтёт лекцию «Аптекарский огород тибетской медицины». Она поделится опытом выращивания лекарственных растений.

Помимо этого, в поликлиниках Улан-Удэ состоятся практикумы по тибетской медицине. Они будут посвящены комплексной диагностике (опрос, пальпация, осмотр), назначениям и внешним процедурам, составлению индивидуальных программ оздоровления и многому другому.

Все это входит в общий проект Школы здоровья «21 шаг к себе». Проект нацелен на популяризацию тибетской медицины, как части традиционного культурного наследия народов, населяющих территорию этнической Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ.

Возрастное ограничение: 18+.

Бурятия Улан-Удэ тибетская медицина

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