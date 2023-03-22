Он работал в республиканской спортивной школе олимпийского резерва
На 47-м году жизни не стало тренера по вольной борьбе, мастера спорта Цэдашиева Баира Гуродармаевича. О его кончине сообщило минспорта Бурятии.
Баир Гуродармаевич родился 10 февраля 1976 года.
Работал тренером в республиканской спортивной школе олимпийского резерва.
- Скромный, целеустремлённый и строгий Цэдашиев с самого начала выбрал спортивный путь и был ему предан до последних дней, делясь своими знаниями и опытом с воспитанниками. Они неоднократно становились победителями и призёрами первенств России, Европы и мира, - рассказали в минспорта Бурятии.
В Бурятии ушёл из жизни тренер по борьбе Баир Цэдашиев
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