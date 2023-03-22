22 марта

21 марта

Популярное

В Бурятии ушёл из жизни тренер по борьбе Баир Цэдашиев

В Бурятии ушёл из жизни тренер по борьбе Баир Цэдашиев
Общество,  Фото:РСШОР
Он работал в республиканской спортивной школе олимпийского резерва

На 47-м году жизни не стало тренера по вольной борьбе, мастера спорта Цэдашиева Баира Гуродармаевича. О его кончине сообщило минспорта Бурятии.

Баир Гуродармаевич родился 10 февраля 1976 года.

Работал тренером в республиканской спортивной школе олимпийского резерва.

- Скромный, целеустремлённый и строгий Цэдашиев с самого начала выбрал спортивный путь и был ему предан до последних дней, делясь своими знаниями и опытом с воспитанниками. Они неоднократно становились победителями и призёрами первенств России, Европы и мира, - рассказали в минспорта Бурятии. 
спорт смерть некролог вольная борьба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Для жителей Бурятии устроят вебинар по единому налоговому счёту
Для жителей Бурятии устроят вебинар по единому налоговому счёту
Общество, 22.03.2023
На нём рассмотрят типовые ошибки плательщиков и порядок резервирования сумм
В Бурятии ушёл из жизни тренер по борьбе Баир Цэдашиев
В Бурятии ушёл из жизни тренер по борьбе Баир Цэдашиев
Общество, 22.03.2023
Он работал в республиканской спортивной школе олимпийского резерва
В Улан-Удэ зрители вновь увидят оперу «Кармен»
В Улан-Удэ зрители вновь увидят оперу «Кармен»
Общество, 22.03.2023
В роли Кармен предстанет оперная певица Ольга Жигмитова, в роли Дона Хозе – Мэргэн Санданов
В Бурятии активнее всего застраиваются пригородные районы
В Бурятии активнее всего застраиваются пригородные районы
Общество, 22.03.2023
За два месяца в республике ввели в эксплуатацию более 400 домов

В Бурятии запустят горячую линию по туберкулёзу
В Бурятии запустят горячую линию по туберкулёзу
Общество, 22.03.2023
 Она будет работать до конца марта
В Бурятии выбрали лучшие детские хореографические коллективы
В Бурятии выбрали лучшие детские хореографические коллективы
Общество, 22.03.2023
В Иволгинском районе прошёл районный конкурс «Магия танца-2023»
Работница Гусиноозёрской ГРЭС взяла три золота на чемпионате Сибири и Дальнего Востока
Работница Гусиноозёрской ГРЭС взяла три золота на чемпионате Сибири и Дальнего Востока
Общество, 22.03.2023
Легкоатлетка Виктория Набиева показала лучший результат на трёх дистанциях
В Улан-Удэ завершается строительство пансионата за 1,2 млрд рублей
В Улан-Удэ завершается строительство пансионата за 1,2 млрд рублей
Общество, 22.03.2023
В масштабном пансионате для престарелых даже будет сауна. ФОТО
В Улан-Удэ театра «Байкал» устроит концерт по заявкам
В Улан-Удэ театра «Байкал» устроит концерт по заявкам
Общество, 22.03.2023
Приём заявок на поздравления стартовал
В Бурятии проходит декадник борьбы с туберкулёзом
В Бурятии проходит декадник борьбы с туберкулёзом
Общество, 22.03.2023
В республике проводятся лекции в школах, колледжах и вузах
В Бурятии простятся с погибшим на СВО ветераном боевых действий
В Бурятии простятся с погибшим на СВО ветераном боевых действий
Общество, 22.03.2023
Его посмертно наградили медалью «За отвагу»
На севере Бурятии нуждающимся помогают едой
На севере Бурятии нуждающимся помогают едой
Общество, 22.03.2023
Местные жители активно наполняют «корзины добра»
У фонда помощи животным из Улан-Удэ появились ящики для пожертвований
У фонда помощи животным из Улан-Удэ появились ящики для пожертвований
Общество, 22.03.2023
Теперь зооволонтёры ищут организации, которые готовы их установить

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^