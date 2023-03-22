В Бурятии ушёл из жизни тренер по борьбе Баир Цэдашиев

Он работал в республиканской спортивной школе олимпийского резерва



На 47-м году жизни не стало тренера по вольной борьбе, мастера спорта Цэдашиева Баира Гуродармаевича. О его кончине сообщило минспорта Бурятии.



Баир Гуродармаевич родился 10 февраля 1976 года.



Работал тренером в республиканской спортивной школе олимпийского резерва.



- Скромный, целеустремлённый и строгий Цэдашиев с самого начала выбрал спортивный путь и был ему предан до последних дней, делясь своими знаниями и опытом с воспитанниками. Они неоднократно становились победителями и призёрами первенств России, Европы и мира, - рассказали в минспорта Бурятии.

