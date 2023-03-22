В аэропорту Читы задержали сразу четыре рейса

Это произошло из-за плохой погоды



22 марта с 6 утра на аэродроме Читы по требованиям безопасности введены ограничения на использование подъемной техники. Это сделали из-за порывов ветра свыше 20 м/с, сообщил аэропорт Читы.

Несмотря на плохую погоду, все службы аэропорта осуществляли прием и выпуск воздушных судов в штатном режиме.

Но по техническим причинам произошли задержки отправления четырех рейсов:

У6-623 Чита - Екатеринбург - обледенение пассажирских дверей самолёта;

ИК-189 Чита - Чара - обеспечение подогрева воздушного судна спецустановкой УМП-350;

С7-5224 Чита - Новосибирск - позднее прибытие самолета, ограничение использования подъемной техники для обслуживания маломобильных пассажиров;

С7-3046 Чита - Москва - позднее прибытие самолета, ограничение использования подъемной техники для обслуживания маломобильных пассажиров.

Задержки по табло вылета составили от 25 до 80 минут.

В полдень по местному времени (+1 час ко времени в Бурятии) ограничения на аэродроме по скорости ветра сняты.