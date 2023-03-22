В роли Кармен предстанет оперная певица Ольга Жигмитова, в роли Дона Хозе – Мэргэн Санданов
8 апреля на сцене Бурятского театра оперы и балета любимые зрителями артисты вновь сыграют в опере «Кармен».
- «Кармен» Жоржа Бизе — один из шедевров оперного искусства. Музыка, полная жизни и света, ярко утверждает свободу человеческой личности. Герои оперы обрисованы сочно, темпераментно, во всей психологической сложности характеров. С большим мастерством воссоздан национальный испанский колорит и обстановка действия драмы, - отмечают в театре.
В роли Кармен предстанет оперная певица Ольга Жигмитова, в роли Дона Хозе выступит известный тенор Мэргэн Санданов, солист Приморской сцены Мариинского театра.
В постановке также примут участие Мунхзул Намхай, Эдуард Жагбаев и другие звёзды бурятской оперы. Дирижировать оркестром будет маэстро Владимир Рылов.
Впервые опера «Кармен» была показана в Бурятии в 1949 году в постановке Гомбо Цыдынжапова. Премьера современной постановки «Кармен» на сцене Бурятского театра оперы и балета состоялась в мае 2016 года, её режиссёром выступил народный артист России Юрий Лаптев.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ зрители вновь увидят оперу «Кармен»
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