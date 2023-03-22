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Гиревик из Бурятии стал призёром первенства России

Гиревик из Бурятии стал призёром первенства России
Общество,  Фото:пресс-служба ССК «Байкальские волки»
Студент республиканского вуза завоевал «серебро» соревнований

С 17 по 19 марта в Омске состоялось первенство России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок. Участниками соревнований стали 300 атлетов из 29 регионов страны.

Спортсмен из Бурятии, студент физико-технического факультета Бурятского госуниверситета Андрей Пивень успешно выступил на турнире. Он занял второе место в весовой категории до 85 кг с суммой двоеборья 203 очка, сообщает пресс-служба спортивного клуба «Байкальские волки».

Далее Андрею предстоит пройти двухнедельные тренировочные сборы в Крыму, после чего он будет представлять сборную команду России на чемпионате Азии в Киргизии с 4 по 6 мая.
гиревой спорт Бурятия спорт первенство России БГУ

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