Легкоатлетка Виктория Набиева показала лучший результат на трёх дистанциях
Работница Гусиноозерской ГРЭС Виктория Набиева заняла три первых места на открытом зимнем чемпионате Сибири и Дальнего Востока по лёгкой атлетике. Соревнования проходили 18 марта в Иркутске.
Виктория в своей возрастной категории показала лучший результат на дистанциях 200, 3000 метров, а также в беге с препятствиями на 2000 метров. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Иркутска, Хабаровска, Благовещенска, Улан-Удэ, а также из городов и районов Иркутской области.
- Наша «Победа» - Виктория, уже неоднократно занимает призовые места на спортивных соревнованиях районного, республиканского и федерального уровня! - сообщает пресс-служба Гусиноозёрской ГРЭС.
Виктория Набиева трудится на Гусиноозёрской ГРЭС ведущим специалистом отдела информационных технологий и телекоммуникаций.
Работница Гусиноозёрской ГРЭС взяла три золота на чемпионате Сибири и Дальнего Востока
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