Любителей природы приглашают на праздник соболей Грома и Тучки
25 марта в Байкальском заповеднике Бурятии состоится фестиваль «Тучкины штучки». Мероприятие пройдёт в визит-центре «Байкал заповедный».
В программе:
- фильм «Шапочка» (0+). Сеансы в конференц-зале 10:30 и 15:30;
- мастер-класс «Магнит «Соболёк» с 11:00 до 12:00;
- беспроигрышная лотерея «Приветы друзей Тучки»;
- рассказ о соболе (соболиный домик) с 13:00 до 13:25;
- наблюдение за кормлением соболей с 13:30 до 13:45;
- рассказ о соболе (соболиный домик) с 13:50 до 14:15;
- мастер-класс «Весенник танхойский» с 14:30 до 15:30;
- награждение поэтов – участников конкурса «Стихи для Тучки» в 12:00.
«Стихи для Тучки» можно отправлять личным сообщением в «Телеграм» Байкальского заповедника до 24 часов 24 марта. Авторы самых лучших четверостиший получат призы.
Доходы от продажи сувениров будут направлены на приобретение кормов и витаминов для соболей. Вход в визит-центр свободный, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.
Возрастное ограничение: 0+.
В заповеднике Бурятии проведут соболиный фестиваль
Общество, Фото:
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