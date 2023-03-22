В заповеднике Бурятии проведут соболиный фестиваль

Общество, Фото: Баир Мохосоев

Любителей природы приглашают на праздник соболей Грома и Тучки



25 марта в Байкальском заповеднике Бурятии состоится фестиваль «Тучкины штучки». Мероприятие пройдёт в визит-центре «Байкал заповедный».



В программе:

- фильм «Шапочка» (0+). Сеансы в конференц-зале 10:30 и 15:30;

- мастер-класс «Магнит «Соболёк» с 11:00 до 12:00;

- беспроигрышная лотерея «Приветы друзей Тучки»;

- рассказ о соболе (соболиный домик) с 13:00 до 13:25;

- наблюдение за кормлением соболей с 13:30 до 13:45;

- рассказ о соболе (соболиный домик) с 13:50 до 14:15;

- мастер-класс «Весенник танхойский» с 14:30 до 15:30;

- награждение поэтов – участников конкурса «Стихи для Тучки» в 12:00.



«Стихи для Тучки» можно отправлять личным сообщением в «Телеграм» Байкальского заповедника до 24 часов 24 марта. Авторы самых лучших четверостиший получат призы.



Доходы от продажи сувениров будут направлены на приобретение кормов и витаминов для соболей. Вход в визит-центр свободный, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.



Возрастное ограничение: 0+.

