Приём заявок на поздравления стартовал
В Бурятском театре оперы и балета 30 апреля состоится концерт театра «Байкал» по заявкам зрителей «Дуун захяа».
- «Дуун захяа» – это возможность признаться в чувствах своим близким, поздравить с событием, подарить песню своим коллегам и даже целой организации. Песню и исполнителя зрители выбирают сами, при этом совершенно бесплатно, - сообщили в театре.
К примеру, в первом премьерном концерте на сцену вышли солисты театра «Байкал» и приглашённые артисты Билигма Ринчинова, Чингис Раднаев, Зорикто и Нонна Тогочиевы и другие.
Ранее такой концерт проходил в апреле 2022 года.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ театра «Байкал» устроит концерт по заявкам
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