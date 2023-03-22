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Школам Улан-Удэ присвоили статус инновационных площадок

Школам Улан-Удэ присвоили статус инновационных площадок
Общество,  Фото:pixabay.com
Общеобразовательные учреждения города победили на федеральном конкурсе

20 марта подведены итоги конкурса на присвоение статуса федеральных инновационных площадок по внедрению новейших научных разработок в сфере воспитания и образования. Школы города Улан-Удэ №38, №47 и №57 стали победителями конкурса.

С каждой инновационной площадкой будет заключено соглашение о сотрудничестве сроком до 30 декабря 2024 года, а также разработан план работы на год. Кроме того, победителей ждёт участие в апробации, разработке и внедрении методических материалов, концепций, моделей и технологий воспитательного процесса, презентация совместных продуктов: научно-практическая конференция, форум для заместителей директоров по воспитательной работе, курсы повышения квалификации.

Школы №38 и №47 уже не первый год сотрудничают с Институтом воспитания, а школа №57 стали победителем впервые.

- Нами разработана воспитательная практика «Агенты 57» по направлению «Педагогическое сопровождение формирования навыков безопасной жизнедеятельности и образа жизни, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма», поставлены задачи: создание педагогической системы по формированию здорового и безопасного образа жизни, привлечение обучающихся к различным воспитательным проектам, развивающим их творческий потенциал, приобщение детей к решению социально значимых вопросов общества: безопасность жизнедеятельности и здоровьесбережение, - отметила директор школы №57 Галина Жербанова .

Школе №38 присвоен статус площадки по направлению «Эффективные практики классного руководителя (куратора группы) в контексте реализации программы воспитания».

-В рамках реализации данного направления предусмотрено создание условий для целостного развития учащихся и формирования здоровьеориентированного образа жизни участников образовательного процесса, направленных на улучшение состояния здоровья детей посредством интегрированного использования средств двигательной, познавательной, оздоровительной направленности, - поделилась директор школы №38 Валентина Турунхаева.

Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, всего было подано около 1500 заявок из 85 регионов России и Республики Таджикистан. По итогам отбора статус инновационной площадки Института воспитания получили 500 образовательных организаций: 184 организаций дошкольного образования, 267 организаций общего образования, 49 организаций профессионального образования.
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