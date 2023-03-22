Мальчика назвали Никитой
20 марта в Заиграевском районе Бурятии прошла регистрация рождения сотого ребёнка с начала этого года. Им стал мальчик, родивший 8 марта. Малыша назвали именем Никита.
Счастливую маму Светлану поздравили с этим замечательным событием сотрудники Заиграевского районного отдела ЗАГС. Они вручили ей первый официальный документ – свидетельство о рождении и пожелали здоровья малышу и маме. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В Заиграевском районе Бурятии родился сотый ребёнок
Общество, Фото:
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