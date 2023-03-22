В Бурятии охотникам на волков разрешат добыть медведя

За добытых волков дадут разрешения на добычу копытных или медведя



В Бурятии продолжается работа по выплате вознаграждений за добытых волков на территории республики. Выплата осуществляется Бурприроднадзором при предоставлении в срок до 15 декабря текущего года охотником шкуры или туши добытого волка и документов, перечень которых установлен постановлением правительства РБ №81. Размер вознаграждения, выплачиваемого за добытых волков на территории региона, составляет 8000 рублей за одного добытого волка.



Напоминаем, что физические лица, подтвердившие участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов в весенний сезон охоты могут воспользоваться приоритетным правом на получение разрешения на добычу медведя.



Разрешения на добычу копытных животных и медведя между, распределяются в следующем порядке:

1) от 8 и более добытых охотничьих ресурсов, подлежащих регулированию численности, - три разрешения на добычу любого вида копытных животных или медведя;

2) от 5 до 8 добытых охотничьих ресурсов, подлежащих регулированию численности, - два разрешения на добычу любого вида копытных животных или медведя;

3) от 2 до 5 добытых охотничьих ресурсов, подлежащих регулированию численности, - одно разрешение на добычу любого вида копытных животных или медведя.



На весенний сезон охоты доступно следующее количество льготных квот на добычу медведя. По территории общедоступных охотничьих угодий: Окинский район - 5 особей; Баунтовский район- 4 особи; Закаменский район - 3 особи; Джидинский и Муйский районы по 2 особи; Еравнинский, Кабанский (9.1 участки), Курумканский (3.4, 3.5 участки), Кяхтинский, Северо-Байкальский районы (1.2 участки) - по 1 особи. Об этом сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.



