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Многодетные семьи Бурятии приглашают на всероссийский форум

Многодетные семьи Бурятии приглашают на всероссийский форум
Общество,  Фото:pixabay.com
Очный этап состоится в июне в Москве

Семьи Бурятии приглашают на всероссийский форум многодетных семей «Россия, мы – твоя семья!». Мероприятие проходит в рамках проекта «Многодетная Россия».

В программе форума запланированы:

1. Конкурс лучших практик общественных объединений многодетных семей по формированию традиционных семейных ценностей «Большая семья – сильная Россия!». Период и место проведения: 10 февраля – 30 мая, онлайн на сайте проекта. К участию в конкурсе приглашаются общественные объединения многодетных семей. Участники присылают на конкурс практики, успешно реализуемые в своём регионе. По итогам конкурса, лучшие практики дополнят каталог лучших практик.

2. Конкурс «Мы формируем будущее» среди многодетных семей по определению лучших семейных традиций. Период и место проведения: 15 февраля – 30 мая, онлайн на сайте проекта. К участию в конкурсе приглашаются многодетные семьи страны (родители, дети). Номинации конкурса: «Семейные традиции», «Национальные традиции». Участники присылают на конкурс информацию, иллюстрирующем традиции семьи, в формате видеоролика / рассказа+фото / проекта-презентации.

3. Конкурс фотографий «Мы семьи героев» для многодетных семей и общественных объединений многодетных семей. Период и место проведения: 24 февраля – 30 мая, онлайн на сайте проекта. К участию в конкурсе приглашаются многодетные семьи страны (родители, дети). Участники присылают на конкурс фотоистории про героев своей семьи. По итогам конкурса в июне будет организована фотовыставка в парках Москвы, где будут представлены лучшие работы.

4. Форум многодетных семей «Россия – мы твоя семья!» в Москве. Формат проведения – очный в «Azimut Олимпик», с 20 по 21 июня. Участниками итогового мероприятия станут не менее 1000 родителей и детей из многодетных семей, не менее 80 общественных объединений многодетных семей из 80 субъектов Российской Федерации. В рамках мероприятия запланировано проведение пленарного заседания с участием ведущих экспертов, общественных и политических деятелей, проведение не менее 6 профессиональных тематических площадок, в том числе 1 площадка, направленная на продвижение здорового образа жизни среди многодетных семей.

Подробная информация о форуме многодетных семей «Россия, мы – твоя семья!» размещена на сайте проекта «Многодетная Россия». Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

Возрастное ограничение: 0+.
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