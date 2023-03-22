Бурятия присоединится к фестивалю «#ЛюдиКакЛюди»

В рамках мероприятия состоится открытие выставки творческих работ детей с аутизмом



В Бурятии проведут региональную площадку всероссийского инклюзивного фестиваля «#ЛюдиКакЛюди», посвящённого Всемирному дню распространения информации об аутизме. Мероприятие направлено на привлечение внимания общественности к потребностям и возможностям детей с аутизмом.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, задачами региональной площадки станут:

- повышение информированности общества о проблемах детей с особенностями развития;

- трансляция опыта работы педагогов и специалистов школы с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра;

- создание инклюзивной среды для детей с особенностями развития и их семей.



В программе региональной площадки запланировано проведение коррекционно-развивающего занятия с учащимися специальной коррекционной школы №3, а также открытие выставки творческих работ детей с аутизмом «Искусство быть особым».



Принять участие приглашаются все желающие. Мероприятие пройдёт 4 апреля в Улан-Удэ, в филиале Кяхтинского краеведческого музея имени В.А. Обручева. Вход на площадку свободный.



Возрастное ограничение: 6+.

