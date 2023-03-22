В Улан-Удэ будет работать бесплатная флюорография

Пройти её можно будет на площади Советов



С 23 по 24 марта в Улан-Удэ можно пройти бесплатную флюорографию. С 9:00 до 17:00 посетить цифровую флюорографию можно будет на площади Советов и на площади ТРЦ Мёд.



Результаты после прохождения будут немедленно выданы на руки, сообщает министерство здравоохранения Республики Бурятия.



Возможны противопоказания. Требуется консультация специалистов

