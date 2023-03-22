Пройти её можно будет на площади Советов
С 23 по 24 марта в Улан-Удэ можно пройти бесплатную флюорографию. С 9:00 до 17:00 посетить цифровую флюорографию можно будет на площади Советов и на площади ТРЦ Мёд.
Результаты после прохождения будут немедленно выданы на руки, сообщает министерство здравоохранения Республики Бурятия.
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалистов
В Улан-Удэ будет работать бесплатная флюорография
Общество, Фото:
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