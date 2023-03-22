22 марта

21 марта

Популярное

На севере Бурятии нуждающимся помогают едой

На севере Бурятии нуждающимся помогают едой
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местные жители активно наполняют «корзины добра»

В Северобайкальске запустили акцию «Корзина добра» (0+), присоединиться к которой могут все желающие. Её суть – в сборе продуктов для нуждающихся. Речь об одиноких пенсионерах, людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семьях, находящихся в социально опасном положении.

«Корзины добра» установили в крупных магазинах города. Каждый может купить и положить туда то, что считает нужным, а уже из собранных продуктов волонтёры местного штаба «МыВместе» формируют наборы и передают людям – лично или через социальные службы.



В группе «Северобайкальск-инфо.24/7» говорится, что только за март местным жителям доставили 15 таких наборов. Активисты поблагодарили всех неравнодушных за содействие и помощь.
еда

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На севере Бурятии нуждающимся помогают едой
На севере Бурятии нуждающимся помогают едой
Общество, 22.03.2023
Местные жители активно наполняют «корзины добра»
У фонда помощи животным из Улан-Удэ появились ящики для пожертвований
У фонда помощи животным из Улан-Удэ появились ящики для пожертвований
Общество, 22.03.2023
Теперь зооволонтёры ищут организации, которые готовы их установить
В Улан-Удэ прошло заседание совета отцов
В Улан-Удэ прошло заседание совета отцов
Общество, 22.03.2023
Собравшиеся обсуждали актуальные темы  
Бурятская певица представит в Чите новый альбом
Бурятская певица представит в Чите новый альбом
Общество, 22.03.2023
Мэдэгма Доржиева выступит в столице Забайкалья
В Улан-Удэ проведут конкурс юных музыкантов
В Улан-Удэ проведут конкурс юных музыкантов
Общество, 22.03.2023
Победителей выявят среди учащихся детских школ искусств
Школьные музеи Бурятии приглашают на всероссийский конкурс
Школьные музеи Бурятии приглашают на всероссийский конкурс
Общество, 22.03.2023
Им нужно показать свои лучшие проекты по истории Отечества
В Бурятии родители выпускников пожаловались на поборы
В Бурятии родители выпускников пожаловались на поборы
Общество, 22.03.2023
Сельчане заявили, что их заставляют сдавать по 250 рублей на КИМы для ЕГЭ
В Ангирском заказнике в Бурятии установили фотоловушки
В Ангирском заказнике в Бурятии установили фотоловушки
Общество, 22.03.2023
Теперь с браконьерами и «чёрными» лесорубами будет проще бороться
Бурдрам будет развивать школьные театры и студии в Улан-Удэ
Бурдрам будет развивать школьные театры и студии в Улан-Удэ
Общество, 22.03.2023
Наставниками детей в школах станут молодые, перспективные и активно занятые в текущем репертуаре артисты
В Бурятии в середине марта температура опускалась до -35
В Бурятии в середине марта температура опускалась до -35
Общество, 22.03.2023
Существенных осадков в регионе не ожидается 
В Улан-Удэ вручат гран-при конкурса балетмейстеров
В Улан-Удэ вручат гран-при конкурса балетмейстеров
Общество, 21.03.2023
Победитель получит 100 тысяч рублей
В Улан-Удэ выберут «Новые имена»
В Улан-Удэ выберут «Новые имена»
Общество, 21.03.2023
Школьников приглашают принят участие в театральном конкурсе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^