На севере Бурятии нуждающимся помогают едой





В Северобайкальске запустили акцию «Корзина добра» (0+), присоединиться к которой могут все желающие. Её суть – в сборе продуктов для нуждающихся. Речь об одиноких пенсионерах, людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семьях, находящихся в социально опасном положении.«Корзины добра» установили в крупных магазинах города. Каждый может купить и положить туда то, что считает нужным, а уже из собранных продуктов волонтёры местного штаба «МыВместе» формируют наборы и передают людям – лично или через социальные службы.В группе «Северобайкальск-инфо.24/7» говорится, что только за март местным жителям доставили 15 таких наборов. Активисты поблагодарили всех неравнодушных за содействие и помощь.