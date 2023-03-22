На севере Бурятии нуждающимся помогают едой

Местные жители активно наполняют «корзины добра»
В Северобайкальске запустили акцию «Корзина добра» (0+), присоединиться к которой могут все желающие. Её суть – в сборе продуктов для нуждающихся. Речь об одиноких пенсионерах, людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семьях, находящихся в социально опасном положении.
«Корзины добра» установили в крупных магазинах города. Каждый может купить и положить туда то, что считает нужным, а уже из собранных продуктов волонтёры местного штаба «МыВместе» формируют наборы и передают людям – лично или через социальные службы.
В группе «Северобайкальск-инфо.24/7» говорится, что только за март местным жителям доставили 15 таких наборов. Активисты поблагодарили всех неравнодушных за содействие и помощь.
Местные жители активно наполняют «корзины добра»
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