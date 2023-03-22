Собравшиеся обсуждали актуальные темы
Инструктор группы по боевой и специальной подготовке отдела кадров и работы с личным составом исправительной колонии №7 Александр Чабаевский участвовал в расширенном заседании городского совета отцов города Улан-Удэ. мероприятие прошло в общеобразовательной школе № 51.
На заседании был представлен положительный опыт работы с детьми совета отцов школы № 51. Врач-нарколог рассказала, как определить и предупредить на начальных этапах появления у детей различных негативных зависимостей, а также о роли семьи и значение отца в профилактике алкоголизма и употребления психоактивных веществ несовершеннолетними. Также были представлены доклады о буллинге в школьной среде, психологической безопасности ребёнка и профилактики суицидального поведения.
На заседании отметили, что роль отца в семье обязательна и незаменима при формировании личности ребёнка, его жизненных взглядов и ценностей, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ прошло заседание совета отцов
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