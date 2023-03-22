У фонда помощи животным из Улан-Удэ появились ящики для пожертвований

Теперь зооволонтёры ищут организации, которые готовы их установить
В улан-удэнском фонде «Собака счастья», где помогают бездомным и попавшим в беду животным, поделились долгожданной новостью. Теперь у организации есть ящики для пожертвований их подопечным, причём с названием и логотипом.
Зооволонтёры заказали коробочки для сбора денег в соседнем Иркутске. По их словам, изготовить такие же в Улан-Удэ по приемлемой цене оказалось очень сложно.
- Теперь у нас в наличии целых десять ящиков для сбора денег. Дело за малым – найти организации, готовые установить их у себя, – говорится на официальной странице фонда во «ВКонтакте». – Несколько домиков давно уже ждут наши подписчики, и мы очень благодарны за такой отклик
Представители «Собаки счастья» призвали жителей Бурятии при возможности забрать коробочки для пожертвований в компании и на предприятия, где они работают. «Это был бы замечательный подарок для наших хвостатых подопечных», – отметили общественники.
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