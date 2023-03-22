Теперь с браконьерами и «чёрными» лесорубами будет проще бороться
В Ангирском заказнике в Бурятии появились фотоловушки. Фотографиями с их установкой в природоохранное зоне опубликовали сотрудники БУ «Бурприрода».
- Фотоловушки помогают вести особый режим природоохраны на особо охраняемой природной территории регионального значения, бороться с чёрными лесорубами и браконьерами, - пояснили специалисты.
Ангирский заказник расположен в Заиграевском районе республики, в сельском поселении Унэгэтэйское. Он был основан в 1968 году, площадь его составляет 46,68 тысяч га. Это старейший заказник в регионе и наиболее близкий к Улан-Удэ (на расстоянии порядка 60 километров).
Фауна разнообразна и представлена практически всеми таёжными животными: изюбрем, лосём, косулей, медведем, кабаргой, кабаном, рысью, соболем, горностаем, колонком, глухарём, тетеревом, рябчиком и др.
В Ангирском заказнике в Бурятии установили фотоловушки
Общество, Фото:
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