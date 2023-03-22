Лама прочитал особые молитвы
Улан-удэнский УФИЦ (изолированный участок, функционирующий как исправительный центр – ред.) при колонии-поселении №3 посетил лама дацана «Гандан» Батор Лодоев. Он провёл молебен для осуждённых-буддистов.
Священнослужитель прочёл молитвы «Табан харюулга» (пять запретов) – хурал для устранения плохих снов, дурных помыслов, злых языков и на продление жизни.
- Также осуждённым была предоставлена возможность лично обратиться к приглашённому ламе, рассказать о своих проблемах и получить «благословение», - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу»,УФИЦ предназначенный для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ, был открыт при КП №3 летом 2020 года. Лимит наполнения – 25 человек.
В Улан-Удэ для осуждённых прошёл хурал по устранению плохих снов и мыслей
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