В Иркутске с остановки спасли щенка с пробитой головой

Щенку ищут семью



В ветеринарный госпиталь для бездомных животных при питомнике «К9» поступил щенок с пробитой головой, которого нашли на остановке в Иркутске. По оценке зооволонтёров, щенок был избит.



- Ранка на голове хорошо заживает. Его, видимо, ударил кто-то по голове. Щенок очень контактный. Любопытный мальчик, - рассказал сотрудник питомника.



В госпитале щенка накормили и обработали раны. Сейчас ему ищут семью и дом.



