Щенку ищут семью
В ветеринарный госпиталь для бездомных животных при питомнике «К9» поступил щенок с пробитой головой, которого нашли на остановке в Иркутске. По оценке зооволонтёров, щенок был избит.
- Ранка на голове хорошо заживает. Его, видимо, ударил кто-то по голове. Щенок очень контактный. Любопытный мальчик, - рассказал сотрудник питомника.
В госпитале щенка накормили и обработали раны. Сейчас ему ищут семью и дом.
В Иркутске с остановки спасли щенка с пробитой головой
Общество, Фото:
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