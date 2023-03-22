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Бурдрам будет развивать школьные театры и студии в Улан-Удэ

Бурдрам будет развивать школьные театры и студии в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Наставниками детей в школах станут молодые, перспективные и активно занятые в текущем репертуаре артисты

Буряад театр активно включился во всероссийскую акцию по развитию школьных театров и студий, и взял кураторство в этом деле над 11 улан-удэнскими школами. В сферу ответственности Бурдрама попали улан-удэнские школы №№ 13, 21, 26, 38, 40, 42, 48, 51, 65, гимназии №№ 14 и 59.

По словам помощника худрука Буряад театра по творческим проектам Эржены Жамбаловой, актёры театра уже начали занятия в творческих кружках школьников.

- Для работы с детьми мы привлекли молодых, перспективных и активно занятых в текущем репертуаре артистов, чтобы дети смогли воочию на сцене увидеть своих наставников. Это народный артист Бурятии Биликто Дамбаев, заслуженные артисты республики Ада Ошорова, Людмила Тугутова, Оля Ранжилова-Ломбоева, артисты театра Булат Самбилов, Чимит Дондоков, Булат Буралов, Номин Цыренжапова, Бато Шойнжонов и Арюна Цыденова, - рассказывает заслуженный работник культуры России.

Работа с детьми станет для бурятских артистов общественной нагрузкой. На работу артистов с детьми в школьной программе выделено два часа в неделю.

- Через театральный язык надеемся мы поможем открывать таланты детей, прежде всего для самого себя. Наша цель, чтобы школьники слышали, а не слушали, не смотрели, а видели. Ребенок взрослеет, открывает себя, а значит открывает окружающий мир, - считает Эржена Жамбалова, курирующая работу Бурдрама со школьными театрами.

Творческий проект продлится до конца этого года. Другие театры республики и колледж искусств также взяли шефство над школами. Первые результаты обещают показать на школьных сценах 9 мая - это будут представления к Дню Победы.

На сегодня в стране созданы уже 28 тысяч школьных театров, и к 2024 году такие театры появятся во всех школах.
театр бурятской драмы

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