В Бурятии простятся с 32-летним участником СВО

У Доржо Ангархаева остались родители, брат и сестра



В Бурятии простятся с участником спецоперации Ангархаевым Доржо Дашеевичем. Он погиб в возрасте 32 лет. О гибели земляка сообщила администрация Тункинского района.



Доржо Дашеевич родился 8 декабря 1990 года в селе Харбяты Тункинского района. Окончил Харбятскую школу имени Саганова. После был призван в ряды армии.



После срочной службы работал в Улан-Удэ.



В ноябре 2022 года отправился на СВО добровольцем в составе ЧВК «Вагнер».



25 февраля 2023 года Доржо Ангархаев погиб при исполнении поставленной боевой задачи под городом Артемовск.



В памяти близких и друзей Доржо останется дружелюбным и отзывчивым, всегда поддерживающим хорошие отношения с односельчанами.



У него остались родители, брат и сестра.



Прощание состоится 24 марта в селе Харбяты. Траурный митинг пройдёт на площадке сельского дома культуры.







