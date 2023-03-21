У Доржо Ангархаева остались родители, брат и сестра
В Бурятии простятся с участником спецоперации Ангархаевым Доржо Дашеевичем. Он погиб в возрасте 32 лет. О гибели земляка сообщила администрация Тункинского района.
Доржо Дашеевич родился 8 декабря 1990 года в селе Харбяты Тункинского района. Окончил Харбятскую школу имени Саганова. После был призван в ряды армии.
После срочной службы работал в Улан-Удэ.
В ноябре 2022 года отправился на СВО добровольцем в составе ЧВК «Вагнер».
25 февраля 2023 года Доржо Ангархаев погиб при исполнении поставленной боевой задачи под городом Артемовск.
В памяти близких и друзей Доржо останется дружелюбным и отзывчивым, всегда поддерживающим хорошие отношения с односельчанами.
У него остались родители, брат и сестра.
Прощание состоится 24 марта в селе Харбяты. Траурный митинг пройдёт на площадке сельского дома культуры.
В Бурятии простятся с 32-летним участником СВО
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