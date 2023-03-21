Родственники осуждённых в Улан-Удэ побывали в колонии





В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ прошёл День открытых дверей. Осуждённые смогли увидеться со своими родственниками.Администрация учреждения организовала экскурсия по территории колонии, где родственникам показали и рассказали об условиях проживания осуждённых. Затем осуждённые из кружка художественной самодеятельности показали гостям концерт.После осуждённые смогли пообщаться со своими родными и близкими.В завершение мероприятия начальник отряда Цыден Хусаев ответил на вопросы родственников. Они в основном касались порядка условно-досрочного освобождения, а также проживания за пределами исправительного учреждения.- День открытых дверей в колонии – это дополнительная возможность осуждённым встретиться со своими родными, благодаря встречам поддерживается благоприятный климат в отрядах и формируется законопослушное поведение осуждённых, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.