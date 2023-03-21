В Ангарске спасли застрявшую в решётке забора косулю

Косуля получила травмы
В Ангарске спасатели областной пожарно-спасательной службы освободили из решётки забора застрявшую косулю.
О бедственном положении парнокопытного на номер 112 сообщили горожане. Это произошло в парке санатория «Жемчужина», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Пытаясь выбраться, косуля получила травмы, поэтому спасатели отвезли её в ветеринарную лечебницу.
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