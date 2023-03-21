Крольчата родились в Этнографическом музее в Улан-Удэ

Зверушки пополнили «кроличью деревню»
«Кроличья деревня» в Этнографическом музее народов Забайкалья пополнилась новыми обитателями. С 10 по 16 марта здесь на свет появилось более 15 крольчат, сообщили сотрудники музея.
- С приходом тепла пополнилось наше семейство символов года, - рассказали они.
Понаблюдать за ушастыми малышами можно в этнозоосаде учреждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе в Этнографическом музее родились две камерунские козочки
. Перед родами маму-козу поместили в тёплое помещение. Роды прошли благополучно.
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Зверушки пополнили «кроличью деревню»
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