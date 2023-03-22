В Бурятии в середине марта температура опускалась до -35

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Существенных осадков в регионе не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 марта по республике переменная облачность, по востоку местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков.



Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью -15,-20, местами -25,-30, по юго-западу до -35, днём -5,-10, местами -11,-16.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 11-16 м/с. Температура ночью -17,-19, днём -8,-10.

