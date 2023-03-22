Существенных осадков в регионе не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 марта по республике переменная облачность, по востоку местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью -15,-20, местами -25,-30, по юго-западу до -35, днём -5,-10, местами -11,-16.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 11-16 м/с. Температура ночью -17,-19, днём -8,-10.
В Бурятии в середине марта температура опускалась до -35
Общество, Фото:
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