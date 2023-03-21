Старая техника сильно изношена
В Улан-Удэ «Городское лесничество» приобретёт новый лесопожарный трактор. Средства на приобретение новой техники для лесников выделены, сообщили в мэрии.
Отмечается, что в последние годы, особенно в прошлый, подготовка к пожароопасному периоду лесникам давалась очень тяжело из-за стопроцентного износа тракторной техники учреждения.
- В прошлом году какими-то героическими усилиями трактористов, лесников и водителей нашего учреждения мы всё опахали. И вот в этом году, мы очень рады, что нам выделены средства на покупку нового трактора, стоимостью более шести миллионов рублей, и на капитальный ремонт существующего трактора – полтора миллиона рублей. Поэтому работу в этом противопожарном сезоне и подготовку к следующему мы планируем провести уже в штатном режиме, - сказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.
В этом году лесники планируют обустройство 300 км минерализованных полос, будут убирать твердые бытовые отходы на площади 25 га, а также неликвидную древесину на площади 100 га.
Кроме того, установят около ста аншлагов о правилах поведения в лесах, в том числе противопожарных, а в период действия особого противопожарного режима – шлагбаумы при въездах в лес, продолжат патрулирование городских лесов и др.
Лес на территории города занимает площадь более 8 тысяч гектаров.
Власти Улан-Удэ покупают новый лесопожарный трактор
Общество, Фото:
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