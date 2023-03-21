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Сегодня День весеннего равноденствия

Сегодня День весеннего равноденствия
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
С 21 марта дни становятся длиннее, а ночи короче

Сегодня весна наступила по-настоящему. 21 марта – День весеннего равноденствия.

Весеннее равноденствие наступает, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. В 2023 году День весеннего равноденствия наступит 20 марта в 21:24 по Всемирному координированному времени (21 марта в 00:24 по московскому времени).

- Равноденствие – это определённое время в году, когда центр солнца находится на небесном экваторе и когда на всей земле, кроме полюсов, продолжительность дня и ночи одинаковы, - поясняют астрономы.

Со дня весеннего равноденствия времена года по полушариям меняются. В Южном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Северном – астрономическая весна, которая продолжается до дня летнего солнцестояния.

С 21 марта световой день начнёт увеличиваться, а ночь – уменьшаться. В давние времена, когда не было календарей, считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга, первый весенний гром.

Многие народы сохранили день весеннего равноденствия как праздник в календаре. В странах Центральной Азии в день весеннего равноденствия отмечают один из самых древних праздников Навруз, символизирующий окончание зимы и приход весны, обновление природы и начало нового земледельческого цикла.

В Японии день весеннего равноденствия называют Сюмбун-но хи и тоже отмечают как праздник. Недельный период, начинающийся за три дня до весеннего равноденствия, называют Хиган. В это время японцы посещают могилы предков, а в садах зацветает сакура.

весна

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