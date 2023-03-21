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Баскетболистки Улан-Удэ выиграли кубок в Хабаровске

Баскетболистки Улан-Удэ выиграли кубок в Хабаровске
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Юные спортсменки привезли «золото» с турнира «Молодое поколение».

С 15 по 19 марта в городе Хабаровск проходил турнир по баскетболу «Кубок «Молодое поколение» среди девушек 2009 года рождения. В соревнованиях участвовали команды из Хабаровска, Владивостока, Николаевска, Комсомольска и Улан-Удэ.

Юные баскетболистки спортивной школы №5 города Улан-Удэ стали лидерами турнира, одержав пять побед. Спортсменки стали победительницами соревнований, выиграв кубок и «золото».

Спортсменок тренирует Оксана Плюснина, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ школа спорт баскетбол кубок турнир Бурятия

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