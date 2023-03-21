Баскетболистки Улан-Удэ выиграли кубок в Хабаровске

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Юные спортсменки привезли «золото» с турнира «Молодое поколение».



С 15 по 19 марта в городе Хабаровск проходил турнир по баскетболу «Кубок «Молодое поколение» среди девушек 2009 года рождения. В соревнованиях участвовали команды из Хабаровска, Владивостока, Николаевска, Комсомольска и Улан-Удэ.



Юные баскетболистки спортивной школы №5 города Улан-Удэ стали лидерами турнира, одержав пять побед. Спортсменки стали победительницами соревнований, выиграв кубок и «золото».



Спортсменок тренирует Оксана Плюснина, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

