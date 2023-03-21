В Улан-Удэ выберут «Новые имена»

Школьников приглашают принят участие в театральном конкурсе



В столице Бурятии состоится X городской конкурс школьных театров и исполнительского мастерства «Новые имена», посвящённый году столетия республики.



Участники посоревнуются в номинациях: поэтический театр, кукольный театр, мюзикл, театральная постановка, театр миниатюр, стихи, басни, прозаические отрывки, эстрадный монолог. Конкурс проводится в четырёх возрастных категориях: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет.



В мероприятии будет два этапа. 11 апреля состоится отборочный тур в городском дворце детского (юношеского) творчества. 14 апреля здесь же пройдёт гала-концерт с награждением. Заявки принимаются до 3 апреля, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 6+.

