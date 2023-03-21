В Бурятии прошёл конкурс, посвящённый 90-летию поэтессы

Подведены итоги республиканского творческого конкурса «В кругу друзей»
В Бурятии прошёл VIII республиканский творческий конкурс имени Кима Цыденова «Нүхэдэйм дүхэригтэ...» («В кругу друзей»), посвящённый 90-летию бурятской поэтессы Цырендулмы Дондогой. Участники представили на конкурс авторские стихотворения и прозаические произведения на бурятском языке, публикации. А также участвовали в конкурсе выразительного чтения стихов и отрывков из произведений Цырендулмы Дондогой, представили рисунки, написанные по мотивам прочтения её произведений.
Всего в конкурсе по 4 секциям приняли участие 132 участника, из них 111 учащихся, 20 студентов и 1 взрослый участник вне конкурса, 60 учителей школ и преподавателей вузов, ссузов Улан-Удэ, районов Бурятии, а также Усть-Ордынского Бурятского и Агинского Бурятского округов. Активное участие приняли представители 11 районов РБ: Баргузинского, Бичурского, Джидинского, Иволгинского, Еравнинского, Закаменского, Кабанского, Кижингинского, Кяхтинского, Тункинского, Хоринского.
По условиям мероприятия участники были распределены по трём возрастным категориям: учащиеся 5-8 классов, 9-11 классов, студенты ссузов и вузов. Результаты конкурсов были представлены следующим образом:
Секция № 1.1. «Уянгын шүрэ» – «Уран шүлэг». Конкурс выразительного чтения «Уянгын дэбтэрhээ»
Возрастная категория «5-8 классы»
1 место – Группа учащихся, РБНЛ-И №1, рук. Бадмацыренова Ц-Д.Б.
2 место – Цырен Г., 8 класс, Ульдургинская СОШ, рук. Будацыренова Ц.Ц.
3 место – Очир Д., 5 класс, Кижингинская СОШ, рук. Будаева Д.А.
Диплом – Адиса Б., 7 класс, Аршанская СОШ, рук. Жалсанова Л.В.
Возрастная категория «9-11 классы»
1 место – Арюна Н., 10 класс, Усть-Эгитуйская СОШ, рук. Доржиева Ц.Б.
2 место – Дмитрий С., 10 класс, Кижингинская СОШ, рук. Будаева Д.А.
3 место – Сойжина Д., 10 класс, Алтайская СОШ, рук. Чагдурова О.Н.
Диплом – Илья П., 9 класс, Шибертуйская СОШ, рук. Ешиева С.Р.
Возрастная категория «Студенты ссузов и вузов»
1 место – Урбаева Арюна, 3 курс, БГУ им. Д. Банзарова, рук. Аюшеева Л.В.
2 место – Мунхцогт Учралма, 3 курс, ВСГИК, рук. Шойбонова С.В.
3 место – Цыбенова Очирма, 3 курс, БГУ им. Д. Банзарова, рук. Аюшеева Л.В.
Диплом – Халматова Екатерина, 2 курс, Боханский педколледж, рук. Балданова Д.В.
Секция № 1.2. «Уянгын шүрэ» – «Уран шүлэг». Конкурс авторских стихотворений
Возрастная категория «5-8 классы»
1 место – Аяна Д., 7 класс, РБНЛ-И №1, рук. - Мункуева М.Б.
2 место – Дарина Б., 7 класс, Цагатуйская СОШ, рук. – Балданова Б.Д.
3 место – Аяна Ч., 8 класс, МАОУ СОШ №4, рук. – Ванданова Э.Г.
Диплом – Янжима Ц., 8 кл., Бортойская СОШ, рук. - Цыденжапова Д.Д.
Диплом – Снежана Д., 7 класс, РБНЛ-И №1, рук. - Мункуева М.Б.
Возрастная категория «9-11 классы»
1 место – Аяна Б., 11 класс, Бур.гимназия № 29, рук. – Ширапова Л.С.
2 место – Ардан Б., 9 класс, Кижингинская СОШ №1, рук. – Сультимова С.Ц.
3 место – Агбан Б., 9 класс, Улюнская СОШ им. С. Хамнаева, рук. – Монголова Г.С.
Возрастная категория «Студенты ссузов и вузов»
1 место – Цыденова Александра, 5 курс, БГУ им. Д. Банзарова, рук. Цырендоржиева Б.Д.
2 место – Рабданова Александра, 3 курс, БГУ им. Д. Банзарова, рук. Будажапова Л.Б.
3 место – Цыбенова Очирма, 3 курс, БГУ им. Д. Банзарова, рук. Аюшеева Л.В.
Секция № 2 «Уран hайханай юртэмсэ» - «Үргэлжэлһэн зохёол» (Прозо) – конкурс авторских рассказов, посвящённых теме: «Хүн ба байгаали»
Возрастная категория «5-8 классы»
1 место – Сэлмэг Ц., 7 класс, РБНЛ-И №1, рук. Мункуева М.Б.
2 место – Сойжина С., 7 класс, «РБНЛИ№1», рук. Цыденжапова Д.Д.
3 место – Жамбал Ж., 8 класс, Аланская СОШ, рук. Ширапова Б.Ш.
Возрастная категория «9-11 классы»
1 место – Бальжит Ж., 9 класс, Судунтуйская СОШ АБО, рук. Балданова М.Р.
2 место – Юлия Г., 9 класс, РБНЛ-И №1, рук. Дамбаева Б.Д.
3 место – Мария Ш., 11 класс, РБНЛ-И №1, рук. Дамбаева Б.Д.
Диплом – Номина М., 9 класс, Торская СОШ, рук. Янданова М.И.
Диплом – Айлана Ж., 9 класс, РБНЛ-И №1, рук. Дамбаева Б.Д.
Секция № 3 «Хурса гуурhан» - «Журналистика». Конкурс публикаций и творческого сочинения
Возрастная категория «9-11 классы»
1 место - Баясана Н., Усть-Эгитуйская СОШ, 10 класс, рук. Доржиева Ц.Б.
2 место – Дари Б., Аланская СОШ, 10 класс, рук. Ширапова Б.Ш.
3 место – Номина Ц., РБНЛИ №1, 11 класс, рук. Бадмацыренова Ц-Д.Б.
Диплом – Долгор Г., Бурятская гимназия №29, 10 класс, рук. Ринчинова Ц.Б.
Возрастная категория «Студенты ссузов, вузов»
1 место – Урбаева Арюна, гр. 16902, ФГБОУ ВО «БГУ», рук. Аюшеева Л.В.
2 место – Рабданова Александра, гр. 16902, ФГБОУ ВО «БГУ», рук. Будажапова Л.Б.
3 место – Цыбенова Очирма, гр. 16902, ФГБОУ ВО «БГУ», рук. Будажапова Л.Б.
Диплом – Цыденова Александра, гр. 16980, ФГБОУ ВО «БГУ», рук. Цырендоржиева Б.Д.
Секция № 4 «Уран зурааша». Конкурс рисунков по произведениям Цырендулмы Дондогой
Возрастная категория «5-8 классы»
1 место – Дарья В., 7 класс, школа №20 г. Улан-Удэ, рук. Жигжитова Л.Д.
2 место – Номина Я., 6 класс, Торская СОШ, рук. Янданова М.И.
3 место – Адима Б., Бургуйская СОШ, рук. Цынгеева Д.Б.
Диплом – Виктория Ш., 5 класс, Усть-Эгитуйская СОШ
Диплом – Сойжина Д., Кижингинская СОШ
Возрастная категория «9-11 классы»
1 место – Рэгзэма Д., 10 класс, Бургуйская СОШ, рук. Цыденов О.И., Цынгеева Д.Б.
2 место – Оюунбэлиг Ц., 10 класс, Бургуйская СОШ, рук. Цыденов О.И., Цынгеева Д.Б.
3 место – Алисия Б., 9 класс, Усть-Эгитуйская СОШ
Диплом – Ксения Ж., 10 класс, Торская СОШ, рук. Янданова М.И.
Возрастная категория «Студенты ссузов, вузов»
1 место – Жамъянсурэн Бэхбилэг, студент подгот. курса ВСГИК, рук. Шойбонова С.В.
2 место – Янданова Дыжидма, студентка ФГБОУ ВО «БГУ».
Победителям были вручены дипломы, денежные призы от семьи Кима Цыденова. Всем участникам были вручены сертификаты. Руководителям участников, членам жюри – благодарственные письма. Лучшие работы, удостоенные призовыми местами, будут опубликованы в газетах, на страницах журналов и сборников. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского госуниверситета.
В Бурятии прошёл конкурс, посвящённый 90-летию поэтессы
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