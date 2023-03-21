Апрель в Бурятии будет не теплее, чем обычно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики рассказали, чего ждать от второго весеннего месяца в республике



В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на второй месяц весны. Согласно ему, средняя температура воздуха в апреле окажется примерно на один градус выше, чем в предыдущие годы, а в юго-западных районах – около средних многолетних значений.



Осадков в большинстве районов выпадет около нормы или больше, чем обычно. А вот на юго-западе и севере их, наоборот, будет меньше привычного.



Помимо официальных прогнозов, есть ещё и несколько метких народных наблюдений, раскрывающих непостоянный характер апреля. Вот некоторые из них:



В апреле мокро – к грибному лету

Гроза в начале апреля – к тёплому лету и урожаю орехов

Поверхность снега в начале месяца шероховатая – к урожаю

Если в апреле днём жарко, а ночью прохладно – к хорошей (тёплой и безветренной) погоде

Много берёзового сока в апреле – к дождливому лету

Если молния сверкает, а грома не слышно, то лето окажется засушливым.





