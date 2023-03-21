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Апрель в Бурятии будет не теплее, чем обычно

Апрель в Бурятии будет не теплее, чем обычно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики рассказали, чего ждать от второго весеннего месяца в республике

В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на второй месяц весны. Согласно ему, средняя температура воздуха в апреле окажется примерно на один градус выше, чем в предыдущие годы, а в юго-западных районах – около средних многолетних значений. 

Осадков в большинстве районов выпадет около нормы или больше, чем обычно. А вот на юго-западе и севере их, наоборот, будет меньше привычного.

Помимо официальных прогнозов, есть ещё и несколько метких народных наблюдений, раскрывающих непостоянный характер апреля. Вот некоторые из них:

В апреле мокро – к грибному лету
Гроза в начале апреля – к тёплому лету и урожаю орехов
Поверхность снега в начале месяца шероховатая – к урожаю
Если в апреле днём жарко, а ночью прохладно – к хорошей (тёплой и безветренной) погоде
Много берёзового сока в апреле – к дождливому лету
Если молния сверкает, а грома не слышно, то лето окажется засушливым.


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