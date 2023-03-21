Теннисисты Бурятии вновь победили на первенстве ДФО

Спортсмены республики заняли первые места в личных и парных разрядах
20 марта в Чите завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет. Успешно на соревнованиях выступила сборная Бурятии.
Как сообщает паблик «Настольный теннис Бурятии», спортсмены республики стали победителями в личных и парных разрядах. Места распределились следующим образом:
Юноши
1 место – Максим А. (Бурятия)
2 место - Павел Ш. (Бурятия)
3 место – Дугар Ц. (Бурятия)
3 место – Кирилл Д. (Забайкальский край)
Девушки
1 место - Дарису Г. (Бурятия)
2 место - Анастасия Б. (Бурятия)
3 место - Сабина Г. (Бурятия)
3 место – Эмилия А. (Якутия)
Юноши, парный разряд
1 место – Дугар Ц./Павел Ш. (Бурятия)
2 место – Максим А./Алексей Б. (Бурятия)
3 место – Сергей П./Даниил Д. (Бурятия)
3 место – Кирилл Д./ Аюр Ц. (Забайкальский край)
Девушки, парный разряд
1 место – Анастасия Б./Ирина Б. (Бурятия)
2 место – Эмилия А./Софья Д. (Якутия/Хабаровский край)
3 место – Сабина Г./Дарису Г. (Бурятия)
3 место – Елизавета Б./Мария М. (Якутия/Забайкальский край)
Смешанный разряд
1 место – Максим А./Сабина Г. (Бурятия)
2 место – Сергей П./Дарису Г. (Бурятия)
3 место – Алексей Б./Ирина Б. (Бурятия)
3 место – Дугар Ц./Анастасия Б. (Бурятия)
Таким образом, из Бурятии на первенство России до 16 лет путёвки заработали юноши и девушки в командных разрядах, а также в личных разрядах: Максим А., Павел Ш., Дарису Г. и Анастасия Б.
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