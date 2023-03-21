В Улан-Удэ откроется выставка «Внутри человека»

Посмотреть её могут и дети, и взрослые



С 25 марта по 14 мая в Улан-Удэ покажут детскую интерактивную выставку «Внутри человека». Экспозиция может быть интересна и взрослым, и детям. Экспонаты можно трогать, крутить и вертеть, чтобы лучше понять, как люди устроены внутри.



- Вы узнаете, сколько раз за жизнь сгибаются пальцы и чем человек похож на коалу. Что мощнее: человеческое сердце или двигатель Титаника? Всё это вам не расскажут – вы сможете увидеть сами своими глазами! – сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Выставка будет работать в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.



Возрастное ограничение: 0+.

