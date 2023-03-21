Бурятский малгай стал лауреатом всероссийского конкурса

Общество, Фото: УМЦКиНТ Забайкальского края

Также дипломами были награждены работы других мастеров республики



В марте подведены итоги всероссийского смотра-конкурса «Национальные головные уборы народов России». Всего на конкурс поступило более 130 заявок, из них всего 88 заявок вошли в итоговый список участников. Работы поступили из Центрального, Сибирского, Уральского, Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов России.



В номинации «Фотография этнографического материала (мужской, женский, детский головной убор) с краткой аннотацией-эссе о духовных смыслах и преемственных традиций или статья с фотографиями» дипломантами от Бурятии стали Дарина Шарбунаева и Цыренжап Дондокова из села Дульдурга Забайкальского края.



В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество, отражающее национальные особенности традиций народов России» звания лауреата удостоена Амина Дондокова с работой «Юудэн – бурятский женский головной убор» (техника «Шитье»). Также от Бурятии дипломантами стали Татьяна Зайцева с работой «Кокошник – корона юной красавицы», Юлия Золотоева с дизайнерским головным убором «Кочевник», Арьяна Хухузиева с традиционными головными уборами баргузинских бурят. От Забайкалья дипломантом стала Цыренжап Дондокова с работой «Юудэн – бурятский головной убор» (техника «Валяние из шерсти»).



Как сообщает учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края, Амина и Цыренжап Дондоковы из села Дульдурга Агинского Бурятского округа. «Юудэн малгай» – традиционный бурятский женский головной убор. Цельнокроенный, одношовный, с наушниками и полукруглым выступом, закрывающим шею. Летом защищает от жары, а зимой защищает от холода. Зимний вариант шапки утепляют, обшивают мехом.



