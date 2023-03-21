Там лёд уже разрушается
В Иркутской области две ледовые переправы – в Тайшетском и Усть-Удинском районах – были закрыты за прошедшие сутки.
- Неудовлетворительное состояние ледового поля, вызванное интенсивным таянием и разрушением льда, стало основанием для прекращения эксплуатации в Тайшетском районе на реке Бирюсе ледовой дороги, связывающей населённые пункты Старый Акульшет и Коновалово (17 километр трассы «Тайшт – Шиткино»), и в Усть-Удинском районе на Братском водохранилище переправы «Карьер села Игжей – поселок Балаганск, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Подъездные пути к ним перекрыты, установлены соответствующие дорожные знаки. Проведено чернение льда для ускорения разрушения ледового поля.
На сегодняшний день в регионе для безопасного пересечения водоёмов остаются действующими 46 ледовых переправ^ шесть – в Киренском, пять - в Тайшетском, четыре – в Катангском, по три – в Братском, Казачинско-Ленском, Усть-Кутском районах, по две – в Жигаловском, Нижнеудинском, Нижнеилимском, Шелеховском, Чунском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Усть-Илимском районах, по одной – в Ольхонском, Качугском, Усольском, Балаганском, Тулунском, Усть-Удинском районах.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 марта в Бурятии закрылись ещё две ледовые переправы: Усть-Чикойская и Татауровская.
В Иркутской области закрыли ещё две ледовые переправы
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