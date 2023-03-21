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Бурятию посетила менеджер РФС по работе с регионами

Бурятию посетила менеджер РФС по работе с регионами
Общество,  Фото:федерация футбола Бурятии

Обсудили участие местных команд в соревнованиях

В Улан-Удэ провели встречу с менеджером Российского футбольного союза по стратегическим коммуникациям и работе с регионами Екатериной Потаповой, сообщили в Федерации футбола Бурятии. Стороны обсудили рабочие организационные вопросы и нашли пути решения.

«Продолжаем работать! Спасибо за полезную информацию и советы по дальнейшей работе!» - поблагодарили представителя РФС футболисты Бурятии.

Более подробную информацию дал 21 марта телеграм-канал PRO СПОРТ:

Во встрече участвовали начальник отдала массовой ФК и подготовки спортивного резерва министерства спорта и молодежной политике Бурятии Алексей Филатов, президент Федерации футбола Бурятии Роман Галимов, директор спортивной школы №6 Иван Сороковиков. Они обсудили с Екатериной Потаповой проблемные моменты, нашли точки соприкосновения и договорились о плодотворном сотрудничестве

Оказывается, две футбольные команды спортивной школы №6 «Бурятия» 2007 и 2008 г.р. примут участие в юношеской футбольной лиге Сибири. Игры состоятся на выездах в восьми городах региона.

«Первые игры стартуют уже в мае!», - подчеркнули в PRO СПОРТ, призвав болеть за наших.

В прошлом году юные футболисты «Бурятии» играли в чемпионате ЮФЛ - Дальний Восток.

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