В Бурятии родители выпускников пожаловались на поборы

Сельчане заявили, что их заставляют сдавать по 250 рублей на КИМы для ЕГЭ



Жители пригородного Тарбагатайского района поинтересовались в местной группе «Тарбагатай-инфо.24/7», почему родители учеников выпускных классов вынуждены платить деньги за КИМы (контрольно-измерительные материалы) для единого госэкзамена. Сельчане сообщили: с них берут по 250 рублей за материалы по каждому предмету. И напомнили, что образование в российских школах вообще-то, мол, бесплатное.



Врио начальника районного управления образования (РУО) Ирина Хамуева пояснила: в 2023 году с учётом результатов ГИА-2022 продолжается корректировка экзаменационных материалов.



- Все изменения, в том числе – включение в КИМы новых заданий – направлены на усиление деятельностной составляющей экзаменационных моделей. Это применение умений и навыков по анализу различной информации, решению практических задач, развёрнутому объяснению и аргументации, – подчеркнула она. – Изменения касаются структуры и содержания контрольно- измерительных материалов, поэтому школы района приобретают их по этой цене для проведения пробных экзаменов в региональном центре обработки информации.



Ответы учеников проверяют региональные эксперты, которые будут оценивать их работы уже на самих экзаменах. По словам Ирины Хамуевой, платить за КИМы родителей выпускников никто не обязывает. Всё – только на добровольной основе. «Школа делает всё, чтобы ваши дети успешно прошли итоговую аттестацию», – цитирует начальника управления образования «Тарбагатай-инфо.24/7».

