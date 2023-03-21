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В Улан-Удэ осуждённые смастерили букеты из подручных материалов

В Улан-Удэ осуждённые смастерили букеты из подручных материалов
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые проявили фантазию при изготовлении мимоз

В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл конкурс по изготовлению цветочных композиций из собственноручно изготовленных цветов мимозы. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

- Мимоза является привлекательным цветком, который большинство людей предпочитают даже тюльпанам. Мимозы символизируют праздник, весну, а также дружбу и любовь, - рассказали осуждённым сотрудники воспитательного отдела учреждения.

Работы, представленные от каждого отряда, были сделаны из различных материалов разнообразной цветовой гаммы: от бумаги до вязаных изделий. 
осужденные

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