В Улан-Удэ осуждённые смастерили букеты из подручных материалов

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённые проявили фантазию при изготовлении мимоз



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл конкурс по изготовлению цветочных композиций из собственноручно изготовленных цветов мимозы. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



- Мимоза является привлекательным цветком, который большинство людей предпочитают даже тюльпанам. Мимозы символизируют праздник, весну, а также дружбу и любовь, - рассказали осуждённым сотрудники воспитательного отдела учреждения.



Работы, представленные от каждого отряда, были сделаны из различных материалов разнообразной цветовой гаммы: от бумаги до вязаных изделий.

