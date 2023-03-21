Осуждённые проявили фантазию при изготовлении мимоз
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл конкурс по изготовлению цветочных композиций из собственноручно изготовленных цветов мимозы. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
- Мимоза является привлекательным цветком, который большинство людей предпочитают даже тюльпанам. Мимозы символизируют праздник, весну, а также дружбу и любовь, - рассказали осуждённым сотрудники воспитательного отдела учреждения.
Работы, представленные от каждого отряда, были сделаны из различных материалов разнообразной цветовой гаммы: от бумаги до вязаных изделий.
В Улан-Удэ осуждённые смастерили букеты из подручных материалов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
От популяции сибирского горного козла напрямую зависит численность снежного барса
Осуждённые проявили фантазию при изготовлении мимоз
Сейчас её проверяет Роспотребнадзор
Без него осталось четыре посёлка и город
В Иволгинске проводят в последний путь Николая Булдаева
Всё случилось из-за отсутствия документа о вскрытии из морга
Некоторые животные привыкают к этому и становятся попрошайками
Из-за снегопада сложилась непростая ситуация на дорогах
Коммунальщики высыпали на дороги уже сто тонн песка
Там заменят лестницы и окна и полностью обновят все коммуникации
При этом пришлось промыть более 1000 канализационных сетей
Теперь горожане с большим трудом добираются на работу
Школы возводят по нацпроекту
Мужчина обратился в прокуратуру
Эту тему обсудили за круглым столом