В Бурятии в фотоловушку попались краснокнижные горные козлы







Сибирский горный козёл (восточно-саянская популяция) впервые внесён в Красную книгу Российской Федерации, новое издание которой вышло в конце 2021 года. Ранее вид был занесён в Красные книги Бурятии (2020 год) и Иркутской области (2020).



От многочисленности и благополучия популяции сибирского горного козла напрямую зависит численность снежного барса, которых в Бурятии можно пересчитать по пальцам. Снежный барс занесён в Красную книгу России как находящийся под угрозой исчезновения. Сибирский горный козёл и снежный барс – приоритетные для охраны животные в национальном парке «Тункинский».



Как сообщал «Байкал-Daily», в предыдущий раз кадрами с фотоловушки сибирского горного козла сотрудники нацпарка



Справка:



Длина тела взрослых самцов сибирских горных козлов – 144 – 176 см, высота в холке – 90-105 см, в крестце – 93-111 см. Размер рогов самцов до 115 см, а развал (размах) их в самом широком месте – 103 см Общий вес крупных самцов достигает 130 кг, но может быть и больше. Размеры и вес самок значительно меньше. Длина их тела редко превосходит 136-137 см, а вес – 50-60 кг.



Телосложение сибирского горного козла, в особенности самцов, тяжёлое, массивное. Мощная шея самцов увенчана на голове крупными саблеобразными рогами. Борода самцов достигает 23 см в длину, имеет тёмную окраску.



Придерживается скалистых участков со степной растительностью и альпийских лугов. У самок рождается от одного до трёх детёныша.



Сибирский горный козёл (восточно-саянская популяция) впервые внесён в Красную книгу Российской Федерации, новое издание которой вышло в конце 2021 года. Ранее вид был занесён в Красные книги Бурятии (2020 год) и Иркутской области (2020).От многочисленности и благополучия популяции сибирского горного козла напрямую зависит численность снежного барса, которых в Бурятии можно пересчитать по пальцам. Снежный барс занесён в Красную книгу России как находящийся под угрозой исчезновения. Сибирский горный козёл и снежный барс – приоритетные для охраны животные в национальном парке «Тункинский».Как сообщал «Байкал-Daily», в предыдущий раз кадрами с фотоловушки сибирского горного козла сотрудники нацпарка делились год назад – в феврале 2022 года Длина тела взрослых самцов сибирских горных козлов – 144 – 176 см, высота в холке – 90-105 см, в крестце – 93-111 см. Размер рогов самцов до 115 см, а развал (размах) их в самом широком месте – 103 см Общий вес крупных самцов достигает 130 кг, но может быть и больше. Размеры и вес самок значительно меньше. Длина их тела редко превосходит 136-137 см, а вес – 50-60 кг.Телосложение сибирского горного козла, в особенности самцов, тяжёлое, массивное. Мощная шея самцов увенчана на голове крупными саблеобразными рогами. Борода самцов достигает 23 см в длину, имеет тёмную окраску.Придерживается скалистых участков со степной растительностью и альпийских лугов. У самок рождается от одного до трёх детёныша.

В фотоловушку в Тункинском национальном парке попались сибирские горные козлы. Это редкий вид, который встречается в Тункинских гольцах – с запада от границы с Монголией и Окинским районом на восток до реки Кынгырга.На видео несколько козлов карабкаются по горе и добывают себе пропитание под толщей снега.