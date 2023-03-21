Победитель получит 100 тысяч рублей
В столице Бурятии 31 марта состоится концерт и торжественное награждение лауреатов VII международного конкурса балетмейстеров-постановщиков имени народной артистки Бурятской АССР, кавалера ордена Дружбы Татьяны Гергесовой. Обладателю гран-при вручат 100 тысяч рублей.
В программе в Русском драматическом театре будут представлены лучшие хореографические номера балетмейстеров-постановщиков конкурса в трёх направлениях: народный танец, современный танец и народный стилизованный танец.
Председателем жюри международного конкурса станет Дикалу Музакаев, артист народно-сценического танца и хореограф, руководитель ансамбля «Нохчо» (1992—1996), художественный руководитель ансамбля «Ингушетия» (1996—2001), народный артист Российской Федерации (2004), министр культуры Чеченской Республики (март 2007 — декабрь 2013).
Перед зрителями выступят образцовые и народные танцевальные ансамбли Бурятии, а также из соседних регионов, сообщает колледж искусств имени П.И. Чайковского
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ вручат гран-при конкурса балетмейстеров
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