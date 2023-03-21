Жители республики смогут отслеживать их онлайн
Автобусы, курсирующие по межмуниципальным маршрутам, подключат к сервису «Умный транспорт». В Минтрансе Бурятии уже подготовили проект распоряжения о выделении средств на эти цели из республиканского бюджета. Как только деньги поступят, ведомство заключит соответствующий договор.
«Поумнеть» межмуниципальный транспорт должен уже в этом году. Несмотря на то, что все районные автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, отследить их движение до сих пор не представлялось возможным.
- Чтобы запустить «Умный транспорт», необходимо выделять средства ежегодно – проект распоряжения это и предусматривает. В первую очередь к системе подключат маршруты пригородного направления. Уже в 2023 году жители, к примеру, Иволгинского района, смогут открыть приложение в телефоне и посмотреть, где едет нужный автобус, – пояснил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ Александр Гоге.
На работу сервиса каждый год будут направлять примерно 98 тысяч рублей. Сейчас в Бурятии работают 93 межмуниципальных маршрута.
В Бурятии «поумнеют» районные автобусы
Общество, Фото:
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