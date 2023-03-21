В районе Бурятии супруги отметили «золотую свадьбу»

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

50-летие справила семья из Баргузинского района



В Бурятии «золотой» юбилей совместной жизни отметили супруги из села Баргузин Любовь Павловна и Николай Кириллович Петренко.



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, в далёком 1973 году в Красноярске, будучи студентами Сибирского технологического и педагогического институтов, они заключили брак в местном отделе ЗАГС. В том же году, получив дипломы о высшем образовании, были направлены по распределению в Баргузинский район Бурятии. Работали в далёком селе Гусиха: Николай Кириллович – в Баргузинском леспромхозе, а Любовь Павловна – в школе учителем.



Николай Кириллович, как молодой перспективный специалист, был направлен в райком партии в отдел промышленности. Позднее был назначен вторым секретарём совета народных депутатов, заместителем главы района, главой сельского поселения «Баргузинское». И сейчас Николай Кириллович трудится председателем районного совета ветеранов Баргузинского района.



Любовь Павловна при переезде в райцентр стала работать инструктором райкома комсомола, позже работала ответственным секретарём по охране памятников истории и культуры. В перестройку она трудилась заместителем начальника отдела социальной защиты населения.



- Любовь Павловна и Николай Кириллович достойно пронесли свою любовь через жизненные испытания, создали дружную семью, сохранили счастье и семейный уют, воспитали дочь, сегодня уже взрослеют двое внуков и внучка. Дети и внуки – гордость для бабушки и дедушки, - рассказали в отделе соцзащиты по Баргузинскому району.



