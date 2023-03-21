Улан-удэнцы массово жалуются на доначисления за отопление



Вообще за тепло в республике потребители платят равными частями каждый месяц. Если в доме есть общедомовой прибор учёта (ОДПУ), корректировка проводится по истечении года его работы – в соответствии с постановлением российского правительства № 354 («О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД»), то есть исходя из фактического объёма тепловой энергии по показаниям счётчика.



Перерасчёт могут сделать как в сторону уменьшения, так и увеличения. К примеру, на улице Краснофлотская, 2б в Улан-Удэ в 2020-2021 годах экономия составила 71 тысячу 645 рублей, а в следующий отопительный сезон жильцам, наоборот, доначислили 163 572 рубля.



- Фактический объём потреблённого тепла в этом доме за текущий период по сравнению с с прошлым годом увеличился на 58,3 Гкал, – пояснили в ТГК-14.



На увеличение объёма теплоэнергии могут повлиять состояние внутренних коммуникаций жилого здания, теплоизоляция, контроль температуры в помещениях и погодные условия. К тому же в 2022-ом по распоряжению мэрии Улан-Удэ отопительный сезон увеличили на 10 дней, потому возросло и потребление тепла по показаниям ОДПУ.







В ТГК-14 разъяснили ситуацию с годовой корректировкой платы за тепло. В последнее время жители бурятской столицы стали всё чаще обращаться по этому поводу в энергокомпанию.