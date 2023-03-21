В Иволгинске проводят в последний путь Николая Булдаева
В ходе проведения специальной военной операции погиб 25-летний уроженец Бурятии Булдаев Николай Александрович. О гибели земляка сообщила администрация Иволгинского района.
Николай Александрович родился 23 мая 1997 года в селе Иволгинск.
- Был первым ребёнком в многодетной семье. По характеру Николай был общительным, открытым, отзывчивым, верным товарищем и другом. Он был готов прийти на помощь своим близким и друзьям. Был жизнерадостным, улыбчивым, искренним и добродушным человеком, - говорится в некрологе.
Окончил девять классов Иволгинской средней школы. В 2014 году поступил в Бурятский индустриальный техникум на специальность «Электрофикация».
В 2017 году уехал в Москву, где работал менеджером в сфере продаж. С 2021 года по 2022 год работал вахтовым методом в Мурманск, трудился машинистом строительного подъёмника.
В октябре 2022 года отправился в зону СВО, подписав добровольный контракт с ЧВК «Вагнер».
Награждён медаль «За отвагу».
Погиб 26 февраля 2023 года в городе Артемовск.
Прощание с Николаем Булдаевым состоится 22 марта в Иволгинске. Панихида пройдёт у здания районной администрации.
В Бурятии простятся с погибшим на СВО добровольцем
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Без него осталось четыре посёлка и город
В Иволгинске проводят в последний путь Николая Булдаева
Всё случилось из-за отсутствия документа о вскрытии из морга
Некоторые животные привыкают к этому и становятся попрошайками
Из-за снегопада сложилась непростая ситуация на дорогах
Коммунальщики высыпали на дороги уже сто тонн песка
Там заменят лестницы и окна и полностью обновят все коммуникации
При этом пришлось промыть более 1000 канализационных сетей
Теперь горожане с большим трудом добираются на работу
Школы возводят по нацпроекту
Мужчина обратился в прокуратуру
Эту тему обсудили за круглым столом
Мужчина встретился с семьёй
Студентов приглашают принять участие в интеллектуальной игре
В рамках мероприятия состоится мастер-класс