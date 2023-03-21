В Бурятии простятся с погибшим на СВО добровольцем

В Иволгинске проводят в последний путь Николая Булдаева



В ходе проведения специальной военной операции погиб 25-летний уроженец Бурятии Булдаев Николай Александрович. О гибели земляка сообщила администрация Иволгинского района.



Николай Александрович родился 23 мая 1997 года в селе Иволгинск.



- Был первым ребёнком в многодетной семье. По характеру Николай был общительным, открытым, отзывчивым, верным товарищем и другом. Он был готов прийти на помощь своим близким и друзьям. Был жизнерадостным, улыбчивым, искренним и добродушным человеком, - говорится в некрологе.



Окончил девять классов Иволгинской средней школы. В 2014 году поступил в Бурятский индустриальный техникум на специальность «Электрофикация».



В 2017 году уехал в Москву, где работал менеджером в сфере продаж. С 2021 года по 2022 год работал вахтовым методом в Мурманск, трудился машинистом строительного подъёмника.



В октябре 2022 года отправился в зону СВО, подписав добровольный контракт с ЧВК «Вагнер».



Награждён медаль «За отвагу».



Погиб 26 февраля 2023 года в городе Артемовск.



Прощание с Николаем Булдаевым состоится 22 марта в Иволгинске. Панихида пройдёт у здания районной администрации.





