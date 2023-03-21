Школьница из Бурятии стала «Амбассадором городского развития»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Она представляла Мухоршибирский район на всероссийском конкурсе



Ученица Новозаганской школы представила Мухоршибирский район Бурятии на всероссийском конкурсе «Туристический код моего города, посёлка, района – PRO-туризм». С 12 по 14 марта одиннадцатиклассница Елизавета Н. принимала участие в очном этапе конкурса в городе Москва.



13 марта экономический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова стал одной из площадок всероссийского конкурса. В жюри финального этапа конкурса вошли более 50 представителей академического сообщества и экспертов-практиков, в том числе сотрудники МГУ.



В заочном этапе конкурса приняли участие более 1500 проектов из 80 регионов, в очный этап вышли около 500 конкурсантов. В МГУ свои проекты представили финалисты конкурса в возрастной категории 15-17 лет. Защита проектов происходила в нескольких номинациях.



Елизавета защищала проект «Мир, в котором мы живём» в номинации «История страны, история народов – этнографический туризм», где представила свой район: его природные памятники, историю, культуру и быт народа. По итогам школьница из Бурятии одержала победу в номинации «Амбассадоры городского развития», в котором определялись лидеры, активно участвующие в жизни своего муниципального образования.



Церемония торжественного награждения победителей проходила в рамках международной туристической выставки «Интурмаркет – 2023» в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



